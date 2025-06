Die Nationalgarde ist in Los Angeles bereits vor Ort. (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Man wolle mit einer ausreichenden Zahl an Kräften in Los Angeles präsent sein, hieß es. Zuvor hatte Präsident Trump bereits 2.000 Mitglieder der Nationalgarde nach Los Angeles geschickt - gegen den Willen des Bundesstaates. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, kündigte eine Klage gegen den Einsatz der Soldaten an. Er wirft Trump vor, eine Krise inszenieren zu wollen.

Trump rechtfertigte sein Vorgehen und erklärte, die Proteste in der kalifornischen Metropole hätten zu einem Aufstand führen können.

Auslöser der Proteste in Los Angeles waren Razzien der Einwanderungsbehörde, die auf Anweisung der Trump-Regierung verschärft gegen Migranten ohne Aufenthaltsrecht vorgeht.

