Das Treffen habe am Rande des BRICS-Gipfels in Kasan stattgefunden. Wie sein Büro mitteilte, bekräftigte Guterres seine Forderung nach einem gerechten Frieden in der Ukraine. Dies müsse im Einklang mit der UNO-Charta und dem Völkerrecht geschehen. Russland habe durch den Angriff auf die Ukraine gegen beides verstoßen, hieß es in der Mitteilung. Nur wenige westliche Politiker hatten in jüngerer Vergangenheit persönlich Kontakt zu Putin.

Der Gipfel der BRICS-Gruppe war am Abend zu Ende gegangen. Teilgenommen haben Vertreter von 30 Staaten, neben den Gründungsmitgliedern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika unter anderem auch Ägypten, der Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.

