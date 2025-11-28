Ehemaliger UNO-Botschafter

Volker Perthes, der ehemaligen Sonderbeauftragter des UNO-Generalsekretärs für den Sudan, Archivbild (dpa / KEYSTONE / Alessandro Della Valle)

Die RSF-Miliz hatte vor einigen Tagen eine dreimonatige Waffenruhe angekündigt. Als Grund wurden internationale Bemühungen für ein Ende der Kampfhandlungen genannt.

Im Sudan kämpfen seit April 2023 die Rapid Support Forces (RSF) gegen die sudanesische Armee. In dem Krieg sind Schätzungen zufolge mindestens 150.000 Menschen ums Leben gekommen. Nach UNO-Angaben sind mittlerweile mehr als 16 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen im In- und Ausland auf der Flucht. Hilfsorganisationen werfen der RSF-Miliz massenhafte Hinrichtungen und Vergewaltigungen vor.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.