Landesparteitag

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst, Daniel Peters. (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)

Der 44-Jährige ist auch Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl und erhielt beim Parteitag in Linstow 140 von 144 abgegebenen Stimmen. Vier Delegierte stimmten mit Nein. Das war ein Ergebnis von 97,2 Prozent.

In seiner Rede hatte Peters zuvor der CDU in Mecklenburg-Vorpommern trotz schlechter Umfragewerte Mut für die Landtagswahl am 20. September gemacht. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap sah die CDU zuletzt bei zehn Prozent, die AfD würde 36 Prozent bekommen, die SPD 27 und die Linke 13 Prozent.

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Müller, gab auf einem Delegiertentreffen in Stralsund eine Regierungsbeteiligung als Ziel aus. In Mecklenburg-Vorpommern amtiert derzeit eine Koalition aus SPD und Linkspartei.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.