Phänomen Zeitgleichung Heute geht die Sonne richtig

Eine Sonnenuhr zeigt über den Wurf eines Schattens die Zeit an. Da die Erde seit Jahrmilliarden rotiert und um die Sonne läuft, scheint dies ein perfektes "Uhrwerk" zu sein, das man niemals aufziehen muss. Tatsächlich aber zeigt eine Sonnenuhr nur an vier Tagen im Jahr die präzise Zeit an.

Von Dirk Lorenzen

