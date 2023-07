Fußball-WM der Frauen

Neuling Philippinen werden zu nationalen Stars

Die Philippinen waren noch nie für eine Fußball-WM qualifiziert - bei der WM der Frauen in Australien und Neuseeland sind sie aber dabei. In der Heimat sind die Spielerinnen durch ihre Erfolge so wichtig geworden, dass sie ihren Namen ändern mussten.

Von Felix Lill | 21.07.2023