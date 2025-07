Das Abitur soll eigentlich eine "Allgemeine Hochschulreife" attestieren. (Marijan Murat/dpa/dpa-tmn)

Die nordrhein-westfälische Landesvorsitzende sagte der "Rheinischen Post", an den Hochschulen seien inzwischen sehr viele Angleichungskurse nötig, damit junge Menschen überhaupt ins Studium einsteigen könnten. Ähnlich äußerte sich der Vize-Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz, Rüdiger. In einzelnen Fächern seien vorbereitende Formate wie Brückenkollegs oder Vorkurse heute unverzichtbar, um zentrale Grundlagen zu festigen. Solch ein Bedarf habe vor zehn Jahren in dieser Form noch nicht bestanden.

Der Rektor der RWTH Aachen fügte hinzu, Studierfähigkeit bemesse sich auch an Kompetenzen wie Selbstorganisation, eigenverantwortlichem Lernen oder diskursivem Denken. Hier sähen viele Unis Entwicklungsbedarf.

