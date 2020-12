Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel Über Schwerkraftmonster im All und Wahrheit Reinhard Genzel im Gespräch mit Christiane Knoll

Das Zentrum unserer Milchstraße ist weit entfernt von uns - aber fest steht: Da hockt ein "Schwerkraftmonster" - ein Schwarzes Loch (imago images / Zuma Press / Chandra)

Reinhard Genzel versteht sich als Experimentator und forschte lange Jahre in Kalifornien. Die Max-Planck-Gesellschaft holte ihn zurück nach Deutschland. Im Dlf spricht er über das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, über adaptive Optik und Großteleskope - aber auch über Filterblasen und Wahrheit.

Im Zentrum unserer Milchstraße lauert ein Schwerkraftmonster: Gut vier Millionen Sonnenmassen, zusammengepresst auf engstem Raum. Nicht einmal Licht kann ihm entkommen. Physik-Nobelpreisträger Reinhard Genzel hat den Nachweis geführt, dass dieses Schwarze Loch tatsächlich eines ist. Mit noch besseren Instrumenten will er bald noch weiter zurückblicken, auf noch gefräßigere Schwarze Löcher, um dort im besten Fall Revolutionäres zu entdecken. Er stand schon in den Startlöchern - doch dann kam Corona. Alle Beobachtungsmissionen - etwa am Paranal in Chile sind momentan sehr eingeschränkt.

Unser Gesprächspartner - Physiknobelpreisträger Reinhard Genzel, Direktor am MPI für Extraterrestrische Physik (MPI für Extraterrestrische Physik)

Reinhard Genzel versteht sich aus Experimentator und forschte lange Jahre in Kalifornien, unter anderem beim Nobelpreisträger Charles Townes. Die Max-Planck-Gesellschaft holte ihn zurück nach Deutschland. Hier ist er heute Direktor am MPI für Extraterrestrische Physik. Zusammen mit Andrea Ghez und Roger Penrose erhält er den Physiknobelpreis 2020. Im Deutschlandfunk spricht er über seine Forschung, über adaptive Optik und Großteleskope - aber auch über Filterblasen im Internet und Wahrheit.

Eine sehr komprimierte Erklärung für die Verleihung des Nobelpreises

Die Vermutung, dass es Orte von unvorstellbar hoher Schwerkraft und Dichte - "Schwarze Löcher" - geben könnte - die gab es schon seit 1916, kurz nach der Vorstellung von Einsteins Relativitätstheorie. Entwickelt hat das Konzept Karl Schwarzschild, erläutert Reinhard Genzel. Nur gab es damals keinerlei Möglichkeit, die physikalisch-mathematische Theorie auch zu beweisen. Die Hypothese, dass auch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße so ein Schwerkraftmonster sitzen könnte - die sei eher ein Ausschließen der Gegen-Hypothesen gewesen:

"Nun, es geht um die experimentelle Einschränkung anderer Möglichkeiten, dass eine kompakte Masse im Zentrum unserer Milchstraße wirklich ein schwarzes Loch ist im Sinne der Einsteinschen Theorie. Diese Einschränkung ist inzwischen so weit gediehen, dass man letztendlich sagen kann: Da gibt's praktisch keine realistischen anderen Möglichkeiten."

Video: Zoom ins Zentrum der Milchstraße (Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik)

Blick in das Zentrum der Milchstraße war extrem schwierig

Ein direkter, optischer Blick auf das Zentrum der Milchstraße war praktisch nicht möglich - zwischen der Erde und dem Beobachtungsziel liegt ein "Schleier von interstellarem Gas". "Aber immerhin gab es da noch Alternativen und deshalb war es klar: Um da noch besser zu werden, müsste man eigentlich noch näher ran, um einzelne Sterne zu sehen, sozusagen als Gravitations-Präzisionsinstrument; um deren Bahnen zu sehen." Die Voraussetzung war allerdings eine signifikante Verbesserung bei der Beobachtungs-Genauigkeit.

"Das Flimmern der Erdatmosphäre macht Bilder unscharf. Und da ist es egal, ob Sie ein 8-Meter Teleskop haben oder ein 1-Meter Teleskop. Wir mussten also es schaffen, diese Luftunruhe loszuwerden. Und das einzige Methode, die wir am Anfang hatten, war, indem man sehr schnelle, kurz belichtete Bilder schießt. Wobei man dann sozusagen ein Snapshot nach dem anderen nimmt und die nachher entsprechend adjustiert, um die die Bildschärfe zu erhöhen."

Infrarot-Detektor aus dem US-Militär

In den USA war dazu ein sehr nützlicher Detektor entwickelt worden. "Ich gestehe, im Militärbereich, weil die wollten die Raketen der Russen genau sich anschauen. Und dabei hatten die also, weil man eben die Wärmestrahlung dieser Raketen sich anschaut, im Infraroten Detektoren gebaut - und wir versuchten dann an diese Detektoren heranzukommen. Und das war alles schon eine spannende Geschichte, das war nicht einfach. Das Ende des Kalten Krieges war da ganz wesentlich. Und sobald wir diese Detektoren hatten, dann konnten wir ein solches Gerät bauen." Aber auch die Entwicklung der sogenannten "adaptiven Optik" war essentiell für die Forschung von Reinhard Genzel.

Adaptive Optik macht den Blick ins Universum scharf

"Wir waren dann zum ersten Mal an dem großen Teleskop in Chile; dem 8-Meter-Teleskop. Und dort hatten wir also eine neue Kamera, die also jetzt keine Kurzbelichtung mehr machte, sondern eine sogenannte adaptive Optik benutzt. Das heißt, man korrigiert dieses Flimmern der Erdatmosphäre, bevor man die Bilder schießt. Und dann eben hatten wir innerhalb von ja ein, zwei Monaten auf einmal diesen Stern, und der ging um die Kurve." Und zwar auf einer elliptischen Bahn. Mit einer Umlaufzeit von 16 Jahren kreist der Stern SO-2 um das Schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie - viel näher, als man das bis dahin überhaupt für möglich gehalten hatte. Aus der Bewegung von SO-2 lassen sich aber wiederum Rückschlüsse auf die Masse des Schwarzen Lochs ableiten.

Der Stern SO2 kurvt auf einer elliptischen Bahn eng um das Schwarze Koch herum ( ESO/M Kornmesser)

Verbesserte Instrumente für den nächsten Stern-Kreislauf

Reinhard Genzel und seinen Kolleginnen und Kollegen blieben also 16 Jahre, ihre Instrumente zu verbessern. "Wir haben dann ein Gerät gebaut, über etwa 10, 12 Jahre, und waren dann auch noch rechtzeitig zur Stelle, als der Stern dann wieder zurück kam. Sodass wir dann mit dem weiteren Faktor 20, 30 mal bessere Präzision also den nächsten Durchgang, also diesen nahen Durchgang 17 Lichtstunden von der Radioquelle gesehen haben - und das hat in der Tat wirklich jeden überzeugt." Reinhard Genzel gesteht ein - seine Schlussfolgerungen in Bezug auf das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße gelten unter der Prämisse, dass die Einsteinsche "Allgemeine Relativitätstheorie" tatsächlich umfassend gilt.

Weitere Forschung ist notwendig

"Jetzt könnte ja jemand herkommen und sagen: 'Ja, na gut, aber die allgemeine Relativitätstheorie gilt vielleicht nur bis zu einem gewissen Grad. Aber vielleicht ist Einstein dann doch falsch, auf einer bestimmten Skala.' Und deshalb hilft es nichts, wir müssen doch näher ran, und noch besser messen. Und das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein." Die Forschung zu Schwarzen Löchern, zur Entstehung des Weltalls und letztlich auch zur Entstehung der Erde und des Menschen - einen direkten Praxisnutzen hat sie nicht. Und dennoch ist für Reinhard Genzel die Suche nach Wahrheit nicht verhandelbar. Mittlerweile gäbe es zum einen eine "Global Community" der Informations-Aufnahme und -Weiterleitung. Andererseits eben auch Informations- und Meinungs-Hohl- oder Schallräume im Internet.

Die Suche nach Wahrheit ist unverhandelbar

"Das ist in der Aufklärung der grundsätzliche Anspruch jeder Form von Verbesserung des Wissens, dass man in die Richtung gehen möchte, dass man mehr Wahrheit haben will. Wobei man davon ausgeht, dass es sozusagen erkenntnistheoretisch in der Tat eine solche gibt. Muss es vielleicht nicht, aber zumindest ist das erstmal die Annahme." Die Suche nach einer "Wahrheit" bedeute, so Reinhard Genzel, eben auch die Möglichkeit, mit dem Ergebnis "positiv umgehen zu können". Die "Wahrheitsfindung" betrifft auch Erkenntnisse oder Fragen in Bezug auf das Corona-Virus, so sieht es Genzel: "Dass man die sozusagen 'traubar' gewinnen kann. Traubar in dem Sinne, dass es nicht jeder verstehen muss, aber dass man sagt: Wenn mir jemand sagt, es gibt also diesen Virus und den kann man so bekämpfen, dann kann man das auch akzeptieren. Und das dürfen wir nicht verlieren."

Die Arbeit an den "Very Large Telescopes" der ESO auf dem Cerro Paranal ist momentan corona-bedingt sehr eingeschränkt (European Southern Observatory)

Corona-Einschränkungen bedrohen die Forschung

Die Corona-Krise hat aber auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Forschungsarbeit von Reinhard Genzel. "Leider sind die Zustände in Chile immer noch so: Die hatten ja einen ganz harten Lockdown und im Moment dürfen die nicht mehr als 60 Leute auf den Berg bringen. Und den Paranal, um den wirklich voll zu fahren - also da sind ja oben sechs Teleskope und eine riesen Technologie und so weiter und so fort, und dann die Überprüfung und Tests - da braucht man eigentlich 150 bis 200 Leute, also mit 60 ist das kaum zu machen."

Reinhard Genzel befürchtet auch ganz individuelle Gefahren für sich und sein Team: "In der Max-Planck-Gesellschaft wissen wir nicht, was nach einer sozusagen 'Verrentung' eines Direktors passiert. Da kann man nicht davon ausgehen, dass die Firma sozusagen diese Forschung weiterführt. Also insoweit ist da sowohl persönlich für mich und mein Team, aber auch sozusagen in gewissen Sinne für die MPG ein gewisses Risiko da - endlich noch und wahrscheinlich hoffentlich abfangbar - dass wir letztendlich zwei Jahre verlieren."

Immer weiter zurück bis zum Urknall

Aber Reinhard Genzel ist optimistisch - die Erkenntnisse der Gravitationsforscher hätten die Suche nach den Grundlagen des Universums weiter vorangebracht. Letztlich sei das Ziel, immer weiter zurückzuschauen in die Geschichte des Universums und der Weltentstehung. "Also eine ganz wichtige Frage ist natürlich, ob es neben einem großen schwarzen Loch auch weitere Objekte gibt. Es könnte ja sein, dass es sozusagen zwei schwarze Löcher da sind, oder ein großes schwarzes Loch und ein kleineres. Wir haben jetzt ziemlich bereits ausgeschlossen, dass es zwei schwarze Löcher sein können. Aber wir wollen unbedingt herausfinden, ob es vielleicht kleinere schwarze Löcher in der Umgebung des großen Schwarzen Lochs gibt."

Untergang der Menschheit droht erst einmal nicht

Ein Schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße - da ist die Befürchtung nicht ganz absurd: Kann das Schwerkraftmonster uns, die Erde aufsaugen in absehbarer Zukunft? Reinhard Genzel gibt Entwarnung: "Die Frage ist immer die, wie viel Materie auf so ein schwarzes Loch einstürzen kann. Im Extremfall - und das sind die Quasare in der Frühzeit des Universums, als die schwarzen Löcher sozusagen entstanden sind und sehr stark gewachsen sind, da in der Tat können Energiemengen freigesetzt werden, die ganze Milchstraßensysteme beeinflussen; und in der Tat dann sogenannte sternbildende Galaxien wie unsere umwandeln in tote Biester. Aber das ist heutzutage eigentlich nicht mehr möglich, weil einfach zu wenig Gas vorhanden ist im späten Universum, 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall."