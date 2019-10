Pianist Chilly Gonzales Unterhaltender Künstler vs. kunstvolle Unterhaltung

"Warum muss man sich entscheiden, ob man Entertainer oder Künstler sein will? Ich will beides", sagt der kanadische Pianist Chilly Gonzales. In Trio-Besetzung mit Stella Le Page am Cello und Joe Flory am Schlagzeug unterhielt und unterrichtete sein Publikum. Natürlich im Bademantel.

Am Mikrofon: Sven Töniges

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek