Pierre-Laurent Aimard spielt Ligetis Etüden

György Ligeti war fasziniert von Fraktalen, wie diesem hier, das auf der Mandelbrot-Menge basiert. Eigenschaften solcher Fraktale, die Selbstähnlichkeit, die Wiederholungen, griff Ligeti auch in seinen Etüden auf. (imago images / Panthermedia)

Pierre-Laurent Aimard hat über viele Jahre eng mit György Ligeti zusammengearbeitet und hat so tiefe Einblicke in dessen Werke gewonnen. Acht der insgesamt 18 Etüden für Klavier hat Aimard uraufgeführt, zwei hat Ligeti dem französischen Pianisten gewidmet: Nr. 10 "Der Zauberlehrling" und Nr. 12 "Entrelacs".

"Sich selbst in Gefahr zu bringen, war ein Teil des Spiels", erinnert sich Pierre-Laurent Aimard im Interview mit dem Dlf . Und er habe sich nie vor dem Risiko gefürchtet, das sei Ligeti wichtig gewesen. Denn er habe mit seinen Etüden ganz bewusst Grenzen ausgetestet.

In der Etüde Nr. 18 fordert er ganz unverblümt die Risikobereitschaft des Interpreten heraus, die vertrackte Akkordfolge soll zunächst vivace – also lebhaft – gespielt werden, beim zweiten Mal dann presto impossibile, unmöglich schnell… Ein anderes Beispiel ist die allererste Etüde "Desordre", eine Studie über Unordnung und Ordnung, in den ersten Takten spielen rechte und linke Hand ihre Akzente noch gleichzeitig, dann laufen diese Akzente auseinander, verfehlen sich knapp, alles in einem für den Pianisten wahnwitzigen Tempo.

Geringfügig geänderte Reihenfolge

Pierre-Laurent Aimard hat die Etüden nicht ganz in der nummerierten Reihenfolge gespielt. Sie seien ja auch gar nicht als Zyklus konzipiert, erklärte Aimard, er habe vielmehr versucht, jeder Etüde den besten Platz zu geben.

Klavier-Festival Ruhr 2023

György Ligeti

Etüden aus Band 3

Nr. 15 White on White

Nr. 18 Canon

Nr. 16 Pour Irina

Nr. 17 À bout de souffle



Etüden aus Band 1

Nr. 2 Cordes à vides

Nr. 1 Désordre

Nr. 3 Touches bloquées

Nr. 4 Fanfares

Nr. 5 Arc-en-ciel

Nr. 6 Automne à Varsovie



Etüden aus Band 2

Nr. 8 Fém

Nr. 7 Galamb borong

Nr. 9 Vertige

Nr. 10 Der Zauberlehrling

Nr. 11 En Suspens

Nr. 12 Entrelacs

Nr. 13 L'escalier du diable

Nr. 14 Coloana infinitâ



Pierre-Laurent Aimard, Klavier



Mitschnitt vom 31.5.2023 aus dem Anneliese Brost Musikforum Ruhr, Bochum

Das Klavier-Festival Ruhr hat aus Anlass des Jubiläums einen Ligeti-Schwerpunkt veranstaltet, mit mehreren Konzerten und auch mit einem Education Projekt, bei dem Schülerinnen und Schüler aus Duisburg Marxloh Tänze zu Klavierwerken von Ligeti entwickelt haben.