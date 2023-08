Verteidigung

Ein vom israelischen Verteidigungsministerium am 03. Januar 2014 zur Verfügung gestelltes Foto zeigt eine "Arrow-3"-Abfangrakete, die von einem israelischen Militärstützpunkt an einem ungenannten Ort an der Mittelmeerküste startet. (Israeli Ministry Of Defense/dpa)

Pistorius betonte, man wolle das System zudem in die NATO-Luftverteidigung integrieren. Deutschland unterstütze damit auch die Sicherheit seiner Nachbarländer. Der CSU-Verteidigungspolitiker Hahn sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Freigabe durch die USA sei ein wichtiger Schritt zu einem lückenlosen Luftverteidigungssystem über Deutschland und Europa.

Größter Rüstungsdeal der israelischen Geschichte

Israel hatte zuvor verkündet, die Erlaubnis der USA für den Verkauf von "Arrow 3" an Deutschland erhalten. Es sei der größte Rüstungsdeal der israelischen Geschichte. Die Kosten werden auf knapp vier Milliarden Euro geschätzt. Das System soll aus dem sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr finanziert werden. Israels Botschafter in Berlin, Prosor, bezeichnete die geplante Lieferung als Zeitenwende in den Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Zum ersten Mal werde ein israelisches System den Himmel über Deutschland und Europa schützen.

"Arrow 3" hat eine Reichweite von 2.400 Kilometern und soll feindliche Lang- und Mittelstreckenraketen in bis zu 100 Kilometern Höhe abfangen und zerstören. "Arrow 3" wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt. Es besteht - ganz stark vereinfacht dargestellt - aus einer Radar- und einer Raketeneinheit. Das Radar erkennt anfliegende gegnerische Raketen und verfolgt sie mit seinen Radarstrahlen. Experten sprechen davon, dass das Radar das Ziel "beleuchtet". Die "Arrow 3"-Rakete wiederum folgt dieser Beleuchtung zum Ziel und zerstört es.

Drei Stützpunkte für neues Radar-System in Deutschland

Das "Green-Pine-Radar", das zum "Arrow"-System gehört, hat eine so große Reichweite, dass es an nur drei Stellen in Deutschland aufgestellt werden müsste. Es soll ab 2025 am Luftwaffenstützpunkt Holzdorf einsatzfähig sein, der auf der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg liegt. Zwei weitere Systeme werden in Schleswig-Holstein und Bayern stationiert. Von dort könnte es nicht nur Deutschland, sondern auch im Norden die Baltischen Staaten, in der Mitte Polen und im Süden zum Beispiel Rumänien mit absichern. Diese Länder müssten für ihre Abwehr nur "Arrow"-Raketeneinheiten erwerben. Die Radardaten kämen von einer zentralen Luftraumüberwachung aus Deutschland.

Der Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestages hatte im Juni für den Kauf gestimmt. Die Mittel sollen aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen finanziert werden, das als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verabschiedet wurde.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.