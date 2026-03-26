Verteidigungsminister

Iran-Krieg: Verteidigungsminster Pistorius ist dazu bereit, eine Waffenruhe abzusichern. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Die Auseinandersetzung im Nahen Osten sei eine Katastrophe für die Volkswirtschaften der Welt, sagte der SPD-Politiker bei einem Treffen mit seinem australischen Kollegen Marles in der Hauptstadt Canberra. Die Auswirkungen seien schon jetzt nach wenig mehr als zwei Wochen immens. Nötig sei deshalb so schnell wie möglich eine diplomatische Lösung. Deutschland sei bereit, einen Frieden abzusichern, insbesondere um den freien Seeverkehr in der Straße von Hormus zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.