"Kriegstüchtigkeit"

Pistorius: Bundeswehr muss Abwehrkrieg führen können

Bundesverteidigungsminister Pistorius hat seine Aussage bekräftigt, dass die Bundeswehr in der Lage sein müsse, einen Abwehr-Krieg zu führen. Es gehe nicht um Alarmismus, es gehe um neue Realitäten, sagte Pistorius im Deutschlandfunk. Durch den Krieg in der Ukraine drohe zum ersten Mal seit vielen Jahren ein Angriff durch einen Aggressor in Europa.

31.10.2023