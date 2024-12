Möglicher Waffenstillstand in der Ukraine

Boris Pistorius, Bundesminister der Verteidigung (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Es sei klar, dass Deutschland dann als größtes Nato-Land in Europa und größte Volkswirtschaft in Europa nicht unbeteiligt an der Seite stehen könne, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zugleich machte er deutlich, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Boden geben werde, solange der Krieg nicht beendet sei. Bislang lasse der russische Präsident Putin nicht erkennen, dass er auch nur das geringste Interesse an Verhandlungen habe, meinte Pistorius. Es dürfe auch keinen Waffenstillstand über die Köpfe der Ukraine hinweg geben. Das Land brauche einen Frieden in Freiheit.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.