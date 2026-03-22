Diplomatie

Deutschland und Japan sollten egner zusammenarbeiten, meint Bundesverteidigungsminister Boris ‌Pistorius. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / David Mareuil)

Mittelmächte wie Deutschland und Japan, die für die regelbasierte internationale Ordnung stünden, müssten zusammenrücken, sagte Pistorius bei einem Besuch in Tokio. Deutschland ⁠habe ⁠als größter ⁠NATO-Partner in Europa und drittgrößte Volkswirtschaft der ⁠Welt eine besondere Verantwortung. ⁠Japan wiederum spiele eine ‌besondere Rolle im Fernen Osten. Pistorius betonte, es gehe nicht darum, dass die Bundeswehr nun ‌dauerhaft mit großen Verbänden in Ostasien präsent sei. Aber gemeinsame Übungen und Absprachen mit Japan seien wichtig.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.