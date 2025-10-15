Bundeswehr

Bundesverteidigungsminister Pistorius (Archivbild) (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P. Albert)

Zur gestern kurzfristig abgesagten Pressekonferenz von Union und SPD zum Wehrdienstmodell sagte Pistorius, er habe deutlich machen wollen, dass er bei bestimmten Dingen erhebliche Bedenken habe. Er werde sich aber beim von der Union vorgeschlagenen Losverfahren zur Rekrutierung nicht querstellen, betonte er.

Der Verteidigungsminister betonte, es gehe ihm um die flächendeckende Musterung, die er für die Einsatzfähigkeit und für die Fähigkeit brauche, um im Ernstfall einberufen zu können. Das sei im Gesetzentwurf vorgesehen und in der Regierung abgestimmt. Nun werde man darüber reden, ob das so komme.

Stegner (SPD): Übliches Verfahren, dass Formulierungen verändert werden

Bei der Auseinandersetzung geht es im Kern um die Frage, inwieweit bei der Rekrutierung auf Freiwilligkeit oder eine Rückkehr zu einer Pflicht gesetzt werden soll. Unionsfraktionsvize Röttgen hatte der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, er habe es noch nie erlebt, dass ein Bundesminister ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren frontal torpediere und die eigene Fraktion ins Chaos stürze.

Koalition will am Zeitplan festhalten

Trotz des Konflikts über den geplanten neuen Wehrdienst will die Koalition den Gesetzentwurf des Verteidigungsministers im Bundestag beraten. Beide Seiten betonten ihren Willen, die Vorlage wie geplant am morgigen Donnerstag ins Parlament einzubringen. Die Unstimmigkeiten darüber müssten dann im Laufe des parlamentarischen Verfahrens geklärt werden.

