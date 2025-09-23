Er rief zugleich dazu auf, besonnen zu reagieren. Der SPD-Politiker sagte dem "Handelsblatt", die Strategie des russischen Präsidenten Putin sei leicht zu durchschauen. Er wolle von den EU-Sanktionen und der Lage im Donbass ablenken und zugleich den Westen provozieren.
In Brüssel berät der NATO-Rat darüber, wie die Allianz auf die Vorfälle reagieren soll. Zuletzt waren drei aus Russland kommende Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen. Moskau bestreitet die Vorwürfe.
Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.