Drohnenabwehr

Verteidigungsminister Pistorius besucht das Objektschutzregiment in Schortens. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Man werde bis zum Ende des Jahrzehnts circa 16 Milliarden Euro in diesen Bereich investieren, sagte der SPD-Politiker bei einem Truppenbesuch in Schortens im Landkreis Friesland. Dort ist ein sogenanntes "Schnelles Reaktionselement" zur Abwehr von Drohnen stationiert. Die Luftwaffe wurde als erste Teilstreitkraft im April 2025 mit solch einer Einheit ausgestattet. Ab Juli sollen alle Teilstreitkräfte der Bundeswehr über solche Einheiten verfügen. Ziel sei eine schnelle Einsatzbereitschaft, um Drohnen abzuwehren, zum Beispiel, um militärische Anlagen und andere wichtige Objekte zu schützen, sagte der Verteidigungsminister.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.