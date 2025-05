Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bis Mitternacht hätte sich die russische Führung zu einer dreißigtägigen Feuerpause erklären sollen. Verteidigungsminister Pistorius kritisierte, Putin verhalte sich wie immer. Man werde weitere Schritte in Bezug auf Sanktionen gegen Russland unternehmen müssen. Mit der Feuerpause sollte eine Grundlage für mögliche Friedensgespräche ab Donnerstag geschaffen werden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich zu direkten Gesprächen mit Putin in der Türkei bereiterklärt. Bundeaußenminister Wadephul betonte in Berlin, Russland müsse jetzt den entscheidenden Schritt nach vorne tun und an den Verhandlungstisch kommen.

