Ukraine-Reise

Boris Pistorius und Mychajlo Fedorow, Verteidigungsminister der Ukraine, während ihrer Pressekonferenz (Kay Nietfeld/dpa)

Der russische Präsident könnte seine Truppen abziehen oder zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen einladen. Stattdessen stelle er jedoch wie üblich Bedingungen. Der SPD-Politiker führte aus, Putin wolle offenbar ⁠mit seinem Vorgehen von eigener Schwäche ⁠ablenken, da seine Armee derzeit kaum Geländegewinne vorweisen könne. Putin hatte am ⁠Wochenende mit Blick auf den Krieg in der Ukraine gesagt, er glaube, dass ​sich - so wörtlich - die "Angelegenheit" dem Ende zuneige. Als bevorzugten Vermittler für Gespräche mit der EU brachte er den ehemaligen Bundeskanzler Schröder ins Spiel

Pistorius hält sich zu Gesprächen über einen Ausbau der Rüstungskooperation in der Ukraine auf. Nach seiner Ankunft in Kiew sagte er, Ziel sei die gemeinsame Entwicklung unbemannter Waffensysteme. Die Reise des Ministers war aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt worden.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.