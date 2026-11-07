Soldatinnen und Soldaten

"Wenn sich der Kurs fortsetzt, gibt es keine Aufwuchsprobleme." (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Das sagte der SPD-Politiker den Funke Medien. Wenn sich der Kurs fortsetze, gebe es keine Aufwuchsprobleme mehr. Dann entfalle auch die Diskussion über eine wie auch immer auszugestaltende Wehrpflicht. Zuletzt gab es mehrfach Protestaktionen von Schülern und Jugendlichen gegen eine Wehrpflicht. Pistorius erklärte, er habe viel Verständnis für junge Leute, die sich noch nie mit diesen Fragen beschäftigen mussten und sich jetzt sorgten. Aber auf den Demonstrationen heiße es mitunter, sie wollten nicht an die Front und im Krieg sterben. Die Bundesregierung wolle genau dasselbe, erklärte Pistorius. Gerade deshalb brauche es starke Streitkräfte. Sie müssten abschrecken können, damit man gar nicht erst in die Situation komme, irgendwo kämpfen zu müssen.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.