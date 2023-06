Verteidigungsminister Pistorius (dpa / Britta Pedersen)

Der SPD-Politiker sagte auf der Sicherheitskonferenz "Shangri-La-Dialog" in Singapur, durch Russland sei die regelbasierte Weltordnung stark unter Druck geraten. Dies sei gefährlich. Denn wenn Russland gewinne, werde die Botschaft an revisionistische Mächte in der Welt sein, dass Aggression und grundlose Anwendung militärischer Gewalt akzeptabel seien und erfolgreich sein könnten.

Der Verteidigungsminister erklärte vor den Vertretern von mehr als 40 Staaten, zugleich fühle sich Deutschland verpflichtet, zu Frieden und Sicherheit im indopazifischen Raum beizutragen.

