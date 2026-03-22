Lockerung von US-Sanktionen

Deutschland und Japan sollten egner zusammenarbeiten, meint Bundesverteidigungsminister Boris ‌Pistorius. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / David Mareuil)

Moskau dürfe nicht von der aktuellen Lage profitieren, sagte Pistorius bei einem Besuch in Japan, ohne die USA dabei zu nennen. Er stellte sich damit gegen die Entscheidung von Präsident Trump, der eine Lockerung für russische Öllieferungen befristet angeordnet hatte. Mit Blick auf den Iran-Krieg der USA und Israels forderte Pistorius ein Ende der Blockade der Straße von Hormus durch Teheran. Es gelte die Freiheit der Seewege.

Zudem sprach sich der Minister für ‌eine ⁠engere Zusammenarbeit mit Japan aus. Mittelmächte wie Deutschland und Japan, die für die regelbasierte internationale Ordnung stünden, müssten zusammenrücken, sagte Pistorius bei einem Treffen mit dem japanischen Verteidigungsminister Koizumi.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.