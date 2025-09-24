Weitere Provokation

Pistorius stellte den Vorfall in eine Reihe mit dem Eindringen von russischen Drohnen und Kampfflugzeugen in den polnischen und estnischen Luftraum. Russland teste mit zunehmender Intensität auch gegenüber NATO-Staaten Grenzen buchstäblich aus, sagte der SPD-Politiker. Es gehe Präsident Putin darum, vermeintliche Schwachstellen im Bündnis zu identifizieren.
Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde in den vergangenen Tagen zweimal die Fregatte "Hamburg" überflogen, die derzeit an der laufenden NATO-Übung "Neptun Strike" beteiligt ist.
Für das kommende Jahr sind im regulären Wehretat Ausgaben von knapp 83 Milliarden Euro eingeplant, weitere Ausgaben von rund 25,5 Milliarden Euro sollen aus dem Sondervermögen Bundeswehr finanziert werden.
