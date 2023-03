NATO-Einsatz

Verteidigungsminister Pistorius besucht derzeit den Nato-Partner Litauen. (Kay Nietfeld/dpa)

Pistorius sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem litauischen Amtskollegen Anusauskas in Vilnius, unabhängig davon, in welcher Form die Unterstützung erfolge, werde eine starke, dauerhafte Präsenz deutscher Verbände in Litauen bleiben.

Pistorius hatte heute am Auftakt einer mehrtägigen Militärübung litauischer und deutscher Soldaten teilgenommen. Die Bundeswehr leitet in Litauen eine NATP-Kampftruppe zur Sicherung der Ostflanke des Bündnisses.

