Pistorius: Schäden an Kommunikationskabeln waren wohl Sabotage

Bundesverteidigungsminister Pistorius geht davon aus, dass die Beschädigung von Unterwasser-Kommunikationskabeln in der Ostsee auf Sabotage zurückzuführen ist. Pistorius sagte am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der EU-Länder in Brüssel, es sei offensichtlich, dass es sich um eine hybride Aktion gehandelt habe.