Bundesverteidigungsminister Pistorius hat eine Entscheidung zur Taurus-Lieferung angekündigt (Archivbild). (IMAGO / Metodi Popow)

Auf der "Westfälischen Friedenskonferenz" in Münster sprach der SPD-Politiker von etwa ein bis zwei Wochen, bis eine Entscheidung falle. Diese Besonnenheit müsse sich die Bundesrepublik leisten, auch wenn es für die Ukraine schwer zu verstehen sei. Den Vorwurf des Zögerns wies er zurück. Regierungssprecher Hebestreit sagte, er könne keinerlei Bewegung in der Frage erkennen.

Die Ukraine dringt seit längerem auf die Bereitstellung von Taurus-Marschflugkörpern. Auch führende Abgeordnete der Ampel-Koalition pochen in einem Brief an Pistorius und Bundeskanzler Scholz auf eine Lieferung. Scholz hat sich dazu bisher zurückhaltend geäußert.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.