"Wenn sich der Kurs fortsetzt, gibt es keine Aufwuchsprobleme." (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Im Oktober habe die Bundeswehr mit über 190.000 Soldatinnen und Soldaten die größte Personalstärke seit 2013 gehabt. Der SPD-Politiker fügte hinzu, dass darunter viele seien, die sich länger verpflichtet hätten. Zu einer möglichen Reaktivierung der Wehrpflicht meinte Pistorius, er glaube, dass es mit dem Prinzip der Freiwilligkeit klappen werde. Aber es könne natürlich sein, dass in einigen Jahren diese Kurve abfalle, dann werde man reagieren müssen.

Das vollständige Interview der Woche können Sie morgen um 11:05 Uhr im Deutschlandfunk hören.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.