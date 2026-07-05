Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (IMAGO / Andreas Gora / IMAGO / Andreas Gora)

Man müsse sich intensiv mit der Frage auseinander, wem Zugang zu geheim eingestuften Bundeswehrinformationen gegeben werden sollte, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Es gehe um die Sicherheit des Landes. Die Nähe vieler AfD-Politiker zu Russlands Präsident Putin sei nicht zu übersehen. Pistorius deutete in dem Zusammenhang auch die Gefahr an, dass geheime Informationen an Russland verkauft werden könnten.

Heute wird der Bundesparteitag der AfD in Erfurt fortgesetzt. Die wiedergewählten Vorsitzenden Weidel und Chrupalla hatten mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland einen Machtanspruch erklärt. Die in Teilen rechtsextreme Partei ist in Umfragen so stark wie nie zuvor.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.