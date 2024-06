Wehrpflicht-Diskussion

"Kriegstüchtig" will Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Deutschland machen. (IMAGO / Funke Foto Services / IMAGO / )

Für den Plan des SPD-Politikers ist nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur eine Erweiterung des Wehrpflichtgesetzes für junge Männer nötig. Militärplaner gehen dabei davon aus, dass pro Jahr 400.000 Menschen den Fragebogen ausfüllen müssen, und sie schätzen, dass ein Viertel davon Interesse bekunden könnte. Vorgesehen ist es, 40.000 Kandidaten zur Musterung zu bestellen. Aktuell gibt es Kapazitäten für eine Ausbildung von 5.000 bis 7.000 Rekruten, die aber wachsen sollen. Ausgegangen wird von einem Dienst, der sechs oder auch zwölf Monate dauern kann.

Pistorius will am Vormittag den Verteidigungsausschuss des Bundestags über seine Pläne informieren. Am Nachmittag will er sie der Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz vorstellen.

Esken: Freiwilligkeit ist das richtige Prinzip für Rekrutierung

Gegen die Wiedereinführung eines verpflichtenden Wehrdienstes gab es zuletzt vor allem in Teilen der SPD deutlichen Widerspruch. So hatten sich die SPD-Chefs Klingbeil und Esken dafür ausgesprochen, bei der Rekrutierung weiterhin auf Freiwilligkeit zu setzen. Esken sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Freiwillige Soziale Jahr funktioniere seit mehr als 50 Jahren. Kern dieses Engagements sei die Freiwilligkeit - und das sei auch in Bezug auf ein Engagement bei der Bundeswehr das richtige Prinzip.

Auch die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen, Nanni, sprach sich gegen eine Wiedereinführung des Wehrdienstes in der alten Form aus. Nanni sagte im Deutschlandfunk, sie habe Bedenken, junge Menschen gegen ihren Willen zu verpflichten . Stattdessen gelte es, den freiwilligen Wehrdienst attraktiver zu gestalten. Die Grünen-Politikerin erklärte zugleich, dass sie gewisse Pflichtanteile bei einem neuen Modell für zumutbar halte - etwa, dass 18-Jährige verpflichtet würden, auf ein Schreiben der Bundeswehr zu antworten. Sie forderte zudem, dass ein neuer Wehrdienst für alle Geschlechter gelten solle.

Pistorius: "Es wird nicht ohne Pflichtbestandteile gehen"

Bei einer Regierungsbefragung im Bundestag hatte Pistorius erneut betont, Deutschland müsse "kriegstüchtig" werden, um zusammen mit den NATO-Verbündeten glaubhaft abschrecken zu können. "Nach meiner festen Überzeugung wird es nicht ohne Pflichtbestandteile gehen", hatte der SPD-Politiker erklärt.

Verpflichtend wäre nach dem Modell von Pistorius nun die Beantwortung des Fragebogens sowie die Musterung, wenn zu dieser eingeladen wird. Er plädiert dem Vernehmen nach dafür, auch schon in Friedenszeiten Wege für einen verpflichtenden Militärdienst freizumachen, falls nicht genug Rekruten gefunden werden.

Die Wehrpflicht war 2011 in Deutschland unter Verteidigungsminister zu Guttenberg (CSU) nach 55 Jahren ausgesetzt worden. Das kam einer Abschaffung von Wehr- und Zivildienst gleich. Gleichzeitig wurden praktisch alle Strukturen für eine Wehrpflicht aufgelöst. Im Wehrpflichtgesetz ist aber weiter festgelegt, dass die Wehrpflicht für Männer wiederhergestellt wird, wenn der Bundestag den Spannungs- und Verteidigungsfall feststellt.

Bundeswehr wurde zuletzt immer kleiner

Trotz einer Personaloffensive war die Bundeswehr im vergangenen Jahr auf 181.500 Soldatinnen und Soldaten geschrumpft. Pistorius ließ deshalb - auch unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - Modelle einer Dienstpflicht prüfen. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Wüstner, hatte vor Bekanntwerden der Pistorius-Pläne entschlossene Schritte für einen neuen Wehrdienst gefordert. Die Personalzahlen in der Bundeswehr seien in diesem Monat auf den tiefsten Stand seit 2018 gefallen, sagte Wüstner der Deutschen Presse-Agentur. "In den kommenden Tagen wird sich zeigen, bei wem seit Ausrufung der Zeitendwende zumindest verteidigungspolitisch tatsächlich eine Erkenntniswende eingetreten ist", sagte der Verbandschef.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.