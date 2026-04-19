Verteidigungsminister

Die deutsche Marine bereitet sich bereits auf einen Einsatz in der Straße von Hormus vor, erklärte Bundesverteidigungsminster Pistorius. (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Man habe bereits mit den konkreten Planungen dafür begonnen, sagte Pistorius im ARD-Fernsehen. Deutschland sei vor allem bei den Kompetenzen für die Minenräumung innerhalb der Nato führend. Deshalb könne man bei dieser Aufgabe eine wichtige Rolle spielen. Zudem sei eine Beteiligung mit Flugzeugen bei der Seeaufklärung denkbar, erklärte der SPD-Politiker. Die Voraussetzungen für einen solchen Einsatz seien allerdings ein dauerhafter Waffenstillstand in der Region, ein internationales Mandat sowie ein Beschluss des Bundestags.

Pistorius verwies auf das hohe Interesse Deutschlands an einer freien Schifffahrt auf den Weltmeeren. Er plädierte dafür, bei einer Sicherung der Straße von Hormus auch die USA mit einzubinden. Dies nicht zu tun, wäre sowohl militärisch wie auch politisch falsch.

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Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.