Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Polen-Beauftragte Abraham (Serhat Kocak / dpa / Serhat Kocak)

Der CDU-Politiker Abraham sagte der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf die um Mitternacht eingeführten vorübergehenden Grenzkontrollen durch polnische Beamte, dies sei kein guter Tag für das deutsch-polnische Verhältnis. Die polnische Regierung hatte mit der Maßnahme auf die seit 2023 bestehenden und unter Bundesinnenminister Dobrindt verschärften Kontrollen und Zurückweisungen durch deutsche Grenzbehörden reagiert. Abraham betonte, sowohl der polnischen als auch der deutschen Regierung gehe es um die politische Signalwirkung. Illegale Migranten werde man letztlich aber nur an den EU-Außengrenzen abhalten können. Es sei deshalb gut, dass Innenminister Dobrindt Vertreter der Nachbarländer für den 18. Juli zu einem Migrations-Gipfel eingeladen habe.

Banaszak: "Dominoeffekt ausgelöst"

Der Grünen-Vorsitzende Banaszak hat die Bundesregierung aufgefordert, die Grenzkontrollen zu Polen aufzuheben. Banaszak sagte in Berlin, es sei in gewisser Weise nachvollziehbar, dass die polnische Regierung als Reaktion auf das deutsche Vorgehen nun ihrerseits Kontrollen verhängt habe. Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt hätten mit ihrem nationalen Alleingang einen Dominoeffekt ausgelöst. Deshalb müssten sie jetzt den ersten Schritt gehen und die - so wörtlich - "Spirale der Blödheit" beenden.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.