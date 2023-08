Andrzej Duda (2.v.r), Präsident von Polen, und General Rajmund Andrzejczak bei der Militärparade (Pawel Supernak / PAP / dpa / Pawel Supernak)

Am diesjährigen "Tag der Armee" marschierten im Stadtzentrum etwa 2.000 Soldaten auf. Dabei wurden auch 200 Einheiten Militärtechnik präsentiert. Knapp hundert Flugzeuge und Hubschrauber flogen in einer Flugshow über die Stadt. Der "Tag der Armee" erinnert an Polens Sieg über die Sowjetarmee in der Schlacht von Warschau im August 1920.

Polen zählt zu den größten Unterstützern der Ukraine im Krieg gegen Russland. Zudem rüstet das NATO-Mitgliedsland auf, weil es sich von Moskau bedroht fühlt. Die polnische Armee soll in den kommenden Jahren auf fast das Doppelte wachsen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.