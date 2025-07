Ankündigung in Warschau

Deutsch-polnischer Grenzübergang (Bernd Wüstneck/dpa)

Auch an den Grenzübergängen zu Litauen soll kontrolliert werden, wie Tusk weiter mitteilte. Gründe für das Vorgehen nannte er zunächst nicht. Normalerweise gibt es im Schengen-Raum, dem alle drei Länder angehören, keine stationären Personenkontrollen an den Binnengrenzen.

Warnung vor "Pingpong-Spiel"

Die Gewerkschaft der Polizei warnte vor Problemen an der deutsch-polnischen Grenze: Der GdP-Vorsitzende Roßkopf sagte der Deutschen Presse-Agentur, es bestehe die Gefahr, dass man in ein "Pingpong-Spiel" gerate, bei dem Deutschland Menschen zurückweise und polnische Grenzschützer diese dann nicht annehmen beziehungsweise an Deutschland zurückweisen könnten.

Kritik an deutschen Kontrollen

Deutschland hat bereits Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet, um irreguläre Migration zu bekämpfen. Dabei ist die Bundespolizei auch befugt, Asylsuchende abzuweisen, was juristisch umstritten ist. Die Kontrollen stießen in mehreren Nachbarländern auf Kritik, auch in Polen. Grenzkontrollen innerhalb der Europäischen Union müssen bei der Kommission angemeldet und von der Brüsseler Behörde genehmigt werden.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.