Ukraine-Krieg
Polen in Videoschalte mit Trump durch Präsident Nawrocki repräsentiert anstatt durch Ministerpräsident Tusk

Bei der Videoschalte mit US-Präsident Trump ist Polen durch Präsident Nawrocki repräsentiert worden anstatt durch Regierungschef Tusk.

    Nawrocki steht vor der polnischen Flagge und blickt ernst in die Ferne.
    Karol Nawrocki, Präsident Polens. (picture alliance / PAP / Marian Zubrzycki)
    Das polnische Präsidentenbüro erklärte, zu dem Gespräch der EU-Staaten mit Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj sei Nawrocki eingeladen gewesen. Wie ein Regierungssprecher erläuterte, nahm Tusk stattdessen an zwei Videoschalten mit den EU-Verbündeten vor und nach jener mit dem US-Präsidenten teil.
    Nawrocki und Tusk präsentieren die beiden verfeindeten politischen Lager ihres Landes: Der Präsident ist ein Mann der rechtskonservativen PiS-Opposition, während der Ministerpräsident das europafreundliche Regierungslager anführt.
