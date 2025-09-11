Nach Drohnen-Vorfall

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk (PAP / dpa / Szymon Pulcyn)

Entlang der Grenzen zu Belarus und der Ukraine werde eine Sperrzone eingerichtet, um die Sicherheit des Staates zu gewährleisten, teilte die polnische Flugsicherungsbehörde mit. Die Maßnahme gelte zunächst bis Dezember. Zudem beantragte Polen eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates. In New York hieß es, ein Termin werde derzeit abgestimmt. Zuvor hatten bereits mehrere Staaten, darunter Frankreich und Großbritannien um ein Treffen des Gremiums gebeten. Der polnische Präsident Nawrocki berief für heute Nachmittag den Rat für nationale Sicherheit in Warschau ein. Ihm gehören der Ministerpräsident, die Minister für Inneres und Äußeres, Vertreter der Sicherheitsdienste sowie die Parlamentsführung an. Nawrocki telefonierte zudem mit US-Präsident Trump.

Polen hatte gestern mit Unterstützung von NATO-Verbündeten erstmals russische Kampfdrohnen abgeschossen. Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau wurden bislang Trümmer von 16 Flugobjekte entdeckt.

