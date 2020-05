Die rechtskonservative Partei "Recht und Gerechtigkeit", kurz PiS, regiert in Polen mit absoluter Mehrheit. Sie hat bei den letzten Wahlen ihre Macht sogar noch ausgebaut – das hat bisher keine andere Partei geschafft. Dabei hat die PiS das Land in den vergangenen Jahren keineswegs geeint, ganz im Gegenteil. Mit einer Justizreform, die den Regierenden Macht über Richter und Gerichte gibt, hat sie Millionen von Polen gegen sich aufgebracht.

Was sagen betroffene Richter, die in ihr Justizsystem kein Vertrauen mehr haben, Aktivisten der ersten Stunde, wenn die Massen nicht mehr protestieren wollen und was sagen Menschen, die hinter den Reformen stehen – weil die Justiz für sie bislang eine "exklusive Kaste" war, die von niemandem kontrolliert wurde?

(Deutschlandradio/ Florian Kellermann)Polnische Richter verklagen ihr eigenes Gericht

Die umstrittene Disziplinarkammer am Obersten Gericht in Polen musste auf Anordnung des EuGH ihre Tätigkeit einstellen. Sie konnte unliebsame Richter sanktionieren. Doch politischen Einfluss kann die PiS auch subtiler nehmen. Strafrichter wie Marcin Swierk wehren sich dagegen.

(picture alliance/ NurPhoto/ Aleksander Kalka)Protest gegen polnische Justizreform ebbt ab

Zu Beginn zog die umstrittene Justizreform in Polen Tausende auf die Straße. Heute sind viele Demonstranten müde – und enttäuscht. Zwar konnten sie verhindern, dass die PiS das Land noch radikaler umkrempelte. Doch deren Popularität ist ungebrochen.

(picture alliance/ NurPhoto/ Mateusz Wlodarczyk)Warum Aktivist Jan Spiewak eine Justizreform befürwortet

Von den Kommunisten enteignete Immobilien wurden in Warschau jahrelang ohne genaue Prüfung an findige Geschäftsleute abgegeben. Aktivist Jan Spiewak kämpft dagegen an - und ist deswegen Dauergast vor Gericht. Das Justizsystem hält er für reformbedürftig - nur anders als von der PiS umgesetzt.

(Deutschlandradio / Florian Kellermann)Junge Rechte und alte Kommunisten

Die Justizreform sichert der Regierung Mitbestimmungsrecht bei der Wahl neuer Richter. Jungpolitiker und Jura-Student Jan Strzezek findet das gut. Politiker genössen gesellschaftliches Vertrauen. Und das Justizsystem habe sich seit dem Kommunismus noch kaum verändert.

(Imago/ Eastnews)Standhafter Kritiker der PiS-Regierung

Die PiS-Regierung wollte Jerzy Stepien die Beamtenpension streichen, nachdem er die Justizreform kritisiert hatte. Doch der ehemalige Präsident des polnischen Verfassungsgericht lässt sich den Mund nicht verbieten.