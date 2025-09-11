Nach Drohnen-Vorfall

Russische Drohne zerstört Dach eines Gebäudes in Ostpolen. (Wojtek Jargilo/PAP/dpa)

Dies sei Teil der Konsultationen, die er mit den Verbündeten geführt habe, schrieb Nawrocki auf dem Portal X. Die Gespräche hätten die Einigkeit der Bündnispartner bestätigt.

Bei einem großen russischen Luftangriff auf die Ukraine war in der Nacht auf Mittwoch eine größere Zahl an Drohnen in den polnischen Luftraum geflogen. Ministerpräsident Donald Tusk sprach von mindestens 19 Fällen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und NATO-Kräfte in Polen die Drohnen ab.

Bundeskanzler Merz sagte in Berlin, die Behauptung der russischen Regierung, dass es sich um ein Versehen handele, sei nicht glaubhaft. Er sehe in dem Vorfall eine ernsthafte Gefährdung des Friedens in Europa.

