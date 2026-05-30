Luftraumverletzung in Rumänien

Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. (IMAGO / Metodi Popow)

An einer solchen Verstärkung könne sich auch Deutschland beteiligen, sagte Polenz im Deutschlandfunk. Derzeit gebe es gerade bei der Abwehr von Drohnen noch Schwächen. Der frühere CDU-Generalsekretär unterstrich, man sollte nicht darüber spekulieren, ob es ein beabsichtigter Angriff war. Vielmehr müsse die NATO Russland signalisieren, dass sie sich nicht provozieren und angreifen lasse. Wünschenswert sei darüber hinaus eine noch stärkere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland, fügte Polenz hinzu. Ein Sieg der Ukraine würde auch Zwischenfälle mit russischen Raketen oder Drohnen im NATO-Raum beenden.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.