Energiepolitik
Politiker von SPD und Grünen lehnen Kürzungspläne von Ministerin Reiche bei Solarenergie ab

Die Kürzungspläne von Bundeswirtschaftsministerin Reiche bei Solarenergie stoßen bei SPD und Grünen auf Kritik. Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Scheer, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Vorhaben der CDU-Politikerin gingen komplett in die falsche Richtung.

    Solarmodule werden auf ein Hausdach transportiert. Ein Arbeiter traegt ein Solarpanel,Solarmodul auf ein Dach eines Wohnhauses.
    Solarmodule werden auf ein Hausdach transportiert. (imago / Sven Simon)
    Vielmehr müsse ein systemischer Umstieg auf Erneuerbare Energien ermöglicht werden. Der Grünen-Politiker Kellner forderte von Reiche eine - so wörtlich - Unabhängigkeitserklärung von fossilem Öl und Gas. Die Pläne der Ministerin bewirkten jedoch das Gegenteil.
    Zuvor war aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums bekannt geworden, dass Reiche die Förderung privater kleiner Solaranlagen reduzieren will. Die garantierte Einspeisevergütung soll wegfallen. Außerdem müssten die Betreiber ihren Strom selbst vermarkten.
    Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.