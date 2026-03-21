Energiepolitik

Vielmehr müsse ein systemischer Umstieg auf Erneuerbare Energien ermöglicht werden. Der Grünen-Politiker Kellner forderte von Reiche eine - so wörtlich - Unabhängigkeitserklärung von fossilem Öl und Gas. Die Pläne der Ministerin bewirkten jedoch das Gegenteil.
Zuvor war aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums bekannt geworden, dass Reiche die Förderung privater kleiner Solaranlagen reduzieren will. Die garantierte Einspeisevergütung soll wegfallen. Außerdem müssten die Betreiber ihren Strom selbst vermarkten.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.