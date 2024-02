Interview der Woche

Die Politikwissenschaftlerin und US-Expertin Constanze Stelzenmüller vom US-Thinktank "The Brookings Institution". (imago images / Jürgen Heinrich / Jürgen Heinrich via www.imago-images.de)

Stelzenmüller sagte, sie würde sich wünschen, dass die europäischen Außenminister, Staatschefs und Verteidigungsminister auf der anstehenden Sicherheitskonferenz in München und beim NATO-Gipfel im Juli in Washington entschiedener auftreten würden. Sie sollten sich hinstellen und sagen, man habe verstanden, dass Europa mehr machen müsse. Europa sei eine Region mit 350 Millionen Menschen, eine gewaltigen Wirtschaftsmacht und müsse mehr für die eigene Wirtschaft und für die Sicherheit der Welt tun.

Stelzenmüller ist Direktorin des "Center on the United States and Europe" und für die "Brookings Institutions" in Washington aktiv, einem der einflussreichsten Thinktanks in der US-Hauptstadt.

"Historische Entscheidung in Washington"

Mit Bezug auf die in den USA anstehenden Präsidentschaftswahlen sagte Stelzenmüller, ihrer Ansicht nach sei weiter offen, ob es eine zweite Amtszeit von Donald Trump geben könne. In dieser Wahl gebe es ganz viele Ungewissheiten - inklusive der Frage, wer Kandidat auf beiden Seiten werde. Allerdings habe sich die politische Landschaft inbesondere auf Seiten der Republikaner deutlich verändert.

So hätten die Republikaner trotz zahlreicher Kompromissvorschläge der Demokraten am Ende das Hilfspaket für die Ukraine abgelehnt. Für sie sei das ein Zeichen, dass die republikanische Partei fest im Griff der Ultrarechten und von Donald Trump selber sei, obwohl dieser noch nicht einmal Präsidentschaftskandidat der Partei sei. Die Ablehnung des Hilfspaket markiere zugleich auch das Ende der Macht des Sprechers der Republikaner im Senat, McConnell. Deshalb sei es eine historische Entscheidung gewesen.

