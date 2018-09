Politische Bildung Hilft mehr Demokratieerziehung gegen Rechtsextremismus?

Nach den Aufmärschen in Chemnitz fordert die Bundesfamilienministerin ein Gesetz zur Demokratieerziehung. In Sachsen seien die Mittel für Jugendarbeit jahrelang gekürzt worden, kritisiert Franziska Giffey. In kaum einem anderen Bundesland steht so wenig Politikunterricht auf dem Lehrplan wie dort.

