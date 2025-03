Parallel zu Sondierungen

Trotz der laufenden Sondierungen lässt sich CSU-Chef Söder seinen Auftritt beim politischen Aschermittwoch nicht nehmen. (IMAGO / Sven Simon)

Zur größten Kundgebung erwartet die CSU in Passau tausende Menschen. Dabei will Parteichef Söder als Hauptredner auftreten. Verhandler von SPD und CDU haben dagegen ihre Aschermittwoch-Auftritte abgesagt. Bei der SPD wird deshalb Bundesgesundheitsminister Lauterbach in Vilshofen Bundesarbeitsminister Heil vertreten, der zum Sondierungsteam der SPD gehört. Die CDU sagte einen Auftritt ihres Parteichefs Merz in Thüringen ab.

Kundgebungen in Niederbayern veranstalten auch die AfD in Osterhofen, die Linke in Thyrnau und die Grünen in Landshut. Die aus dem Bundestag scheidende FDP lädt nach Dingolfing ein und das an der Fünfprozenthürde gescheiterte BSW nach Tiefenbach. In Niederbayern hatte sich der politische Aschermittwoch aus einem Viehmarkt heraus entwickelt.

