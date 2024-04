Die Berliner Polizei bereitet sich mit einem Großaufgebot auf die bevorstehenden Meifeierlichkeiten vor (Archivfoto). (Christophe Gateau/dpa)

Am morgigen Maifeiertag werde diese Zahl auf 6.000 Einsatzkräfte verdoppelt, hieß es. Dabei gebe es Unterstützung von mehr als 20 Einheiten aus dem gesamten Bundesgebiet. Aufgrund der aktuellen Lage mit den Kriegen in Nahost und in der Ukraine rechne die Polizei mit einer komplexen Versammlungslage, erklärte die Sprecherin. Extremisten könnten die angekündigten Großdemonstrationen für Straftaten nutzen.

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Fahimi, erklärte im ZDF mit Blick auf die Mai-Kundgebungen, die Arbeitnehmervertreter zeigten sich kampf- und streikbereit. Es stünden in nächster Zeit viele Tarifverhandlungen an. Darauf seien die Gewerkschaften vorbereitet.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.