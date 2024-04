Nahostkonflikt - Proteste an US-Elite-Unis. (Jay Janner / Austin American-State / Jay Janner)

An der Northeastern University in Boston im Bundesstaat Massachusetts gab es rund 100 Festnahmen. Die Hochschulleitung erklärte über den Kurznachrichtendienst X, die Räumung des Camps sei veranlasst worden, weil deren Teilnehmer antisemitische Slogans wie "Tötet die Juden" gerufen hätten. An der Arizona State University gab es 60 Festnahmen wegen Hausfriedensbruch. Nach Behördenangaben hatten sich an einem Protestcamp vorwiegend Personen beteiligt, die nicht an der Universität studierten oder arbeiteten. Auch an anderen Universitäten des Landes wurden Protescamps verboten oder aufgelöst. Bereits in den vergangenen Tagen war die Polizei verstärkt gegen pro-palästinsische Demonstranten an US-Hochschulen vorgegangen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.