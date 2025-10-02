Zwei Menschen wurden durch den Anschlag nahe einer Synagoge getötet, drei weitere verletzt. (AP / Peter Byrne)

Die Identität des Mannes sei bekannt, werde aber aus Sicherheitsgründen vorerst nicht genannt. Zwei Personen wurden festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter sein Fahrzeug zunächst in eine Gruppe von Menschen gesteuert. Anschließend sei eine Person durch Messerstiche verletzt worden.

Polizisten hätten auf den mutmaßlichen Täter geschossen.

Premierminister Starmer entsetzt

Der britische Premierminister Starmer äußerte sich entsetzt über den Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Zugleich kündigte er an, den Schutz von Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen landesweit zu verstärken. Starmer reiste vorzeitig vom Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft ab, das derzeit in Kopenhagen stattfindet.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.