Reichspogrome von 1938

Polizei verstärkt zum 9. November Schutz jüdischer Einrichtungen

Am 9. November, also morgen, wird in Deutschland an die Opfer der Reichspogrome von 1938 erinnert. Vor dem Hintergrund des Kriegs im Gazastreifen und zunehmender antisemitischer Vorfälle haben die Polizeibehörden die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen verstärkt.

08.11.2023