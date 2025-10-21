"Stadtbild"-Debatte

Heiko Teggatz, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. (IMAGO / Bernd Elmenthaler / IMAGO / ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Merz liege mit seiner Aussage vollkommen richtig, sagte Teggatz im Deutschlandfunk. Deutschland habe sich in den vergangenen 15 Jahren in punkto Sicherheit nicht zum Positiven entwickelt.

Der Kanzler war vor einer Woche in Potsdam von einem Reporter auf das Erstarken der AfD angesprochen worden. Merz sagte daraufhin unter anderem, dass man frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. Aber man habe immer im Stadtbild noch dieses Problem.

Von Grünen und Linken, aber auch aus den Reihen der SPD und der CDU kam Kritik an dieser Äußerung. Der Chef des CDU-Sozialflügels, Radtke, sagte, Merz sei nicht mehr der launige Kommentator am Spielfeldrand. Ihm komme als Kanzler eine besondere Verantwortung für den Zusammenhalt der Gesellschaft zu. Unterstützung erhielt Merz vom CSU-Vorsitzenden Söder, der die Debatte als "verzerrt" bezeichnete und darin "Wortklauberei" und eine "linke Kampagne" sieht.

