Ein "Two Timer" ist jemand, der in seiner Beziehung zweigleisig fährt, also zwei Beziehungen gleichzeitig führt. Die polnische Band gleichen Namens wurde 2008 in Posen gegründet, inzwischen hat das Quintett inzwischen drei Alben veröffentlicht, 2014 und 2016 gewannen die Musiker den polnischen Blues Award und vertraten ihr Land bei der Bluesweltmeisterschaft IBC in Memphis.

Aufnahme vom 17.5.2019 beim Bluesfest Eutin

Sänger Piotr Gorzkowski (Helge Nickel)

Wojciek Rudzinski - Harmonika

Piotr Gorzkowski - Voc/Gitarre

Lukasz Rudnicki - Bass

Ernest Kalaczynski - Gitarre

Max Psuja - Schlagzeug