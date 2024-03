CO2-Bilanz

Die von Postboten verteilten Briefe erreichen ihre Absender ab sofort innerhalb Deutschlands nur noch auf dem Landweg. (IMAGO / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

In der Nacht hoben die letzten sechs Maschinen mit insgesamt rund 1,5 Millionen Sendungen mit einem Gewicht von 53 Tonnen ab. Das entspricht etwa drei Prozent der Briefmenge, die in Deutschland jeden Tag von der Post transportiert wird. Hintergrund für das Aus der Beförderung per Flugzeug sind laut dem Unternehmen Kostenersparnisse und eine verbesserte Klimabilanz. So falle der CO2-Ausstoß pro Brief auf dem Landweg im Vergleich um gut 80 Prozent niedriger aus.

Die Nachtflüge begannen bereits 1961. Mit der Zeit verloren Briefe auch durch die Digitalisierung an Bedeutung, wodurch die Nachfrage stetig sank.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.